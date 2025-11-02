Akılalmaz hata: Ehliyet için aldığı sağlık raporunda felçli ve yatalak bir hasta olduğunu öğrendi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki genç, ehliyet başvuru yapmak için sağlık raporu almaya gittiğinde yatalak hasta olduğunu öğrendi.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki H.A., 5 yıl önce arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken ayağını incitti. Hastaneye giden H.A., kısa bir süre fizik tedavi gördü. Ayağı iyileşen H.A., daha sonra normal hayatına döndü.

Geçen yıl 18 yaşına giren H.A., ehliyet sınavına girmek için başvuru yaptı. Kendisinden istenen evrakları tamamlamak için hastaneye giden H.A., sağlık raporu almak istedi. Doktor, siteme baktıklarında H.A.’ın kayıtlarda serebral palsi hastası olduğunu gördü.

Hayatının şokunu yaşadı

Sistemde böyle bir kayıt olduğu için sağlık raporu da olumsuz sonuçlandı. Sistem üzerinde serebral palsi yani felçli olduğunu öğrenen H.A., büyük bir şok yaşadı. Eve giden genç, durumu ailesine anlattı. Oğlunu yanına alan baba S.A., yanlışın düzeltilmesi için hastaneye gitti. İddiaya göre hastanedeki görevliler, 5 yıl önce sisteme işlenen bu durumu düzeltmek için yetkileri olmadığını belirtti. Yaklaşık bir yıldır çalmadık kapı bırakmayan aile, kaydı düzelttiremedi. Babasının işlettiği ekmek fırınında çalışan H.A., yetkililerden yardım istedi.

Felçli olduğu için ehliyet vermediler

H.A., "Ben yaklaşık 5 yıl önce arkadaşlarımla halı sahada maç yaparken düşüp ayağımı incittim. Ceylanpınar Devlet Hastanesinde fizik tedaviye gittim. Benim adıma serebral palsi felçli hastalığını tanımlamışlar. Ehliyet almaya gittiğimde raporda serebral palsi, yüzde 100 felç olduğum için bana ehliyet vermediler" dedi.

Beni işe almıyorlar

Kayıttaki tanı yüzünden kimsenin kendisini işe de almadığını söyleyen H.A., "Bir işe girmek için gidiyorum, serebral palsi tanısı yüzünden işe almıyorlar. Herhangi bir problemim yok. Dediğim gibi 5 yıl önce arkadaşlarımla halı saha maçına gittiğimde sadece düşüp ayağımı incittim ve fizik tedaviye gittim. Fizik tedavi de benim haberim olmadan bu yanlış tanıyı benim adıma tanımlamış. Ben futbol sahasına gitmeden önce de sağlıkla ilgili bir problemim yoktu, gittikten sonra da yoktu. Sigorta girişi için bir işyerine başvurdum, bu tanı yüzünden işe almadılar. Sigorta girişimi yapamadılar" ifadelerini kullandı.

Askerliğimi yapmak istiyorum

Yanlış tanı nedeniyle askerliğini de yapamayacağını söyleyen H.A., "Askerlik zamanım da yaklaştı. Bu tanı yüzünden askerliğimi de yapamayacağım. U tanının kaldırılmasını, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Ben bu durumu ehliyet almaya gittiğimde öğrendim. Sağlık raporu için beni aile hekimliğine yönlendirdiler. Raporu almaya gittiğimde adıma serebral palsi hastalığının tanımlandığını öğrendim. Görmediğimiz yer kalmadı ama bu tanıyı kaldıramıyoruz. Askerliğimi bir iki yıl kaldı. Zaten bu tanı yüzünden askerliğimi de yapamayacağım ama ben askerliğimi yapmayı çok istiyorum. Bu tanı adıma kaldığı sürece ne askerliğimi yapabilirim ne de herhangi bir işe girebilirim" şeklinde konuştu.

Baba S.A., "Bu durumu oğluma ehliyet almaya gittiğimizde öğrendik. Bu tanı 2020 yılında konulmuş ama biz yeni fark ettik. Oğlum 18 yaşına girdiğinde normal bir şekilde ehliyet almak istedik ama ehliyet alamazsınız dendi. Biz de o zaman bu serebral palsi hastalığının öğrendik. Daha önce hiç karşılaşmadık. Çocuğunuzun herhangi bir sağlık sıkıntısı yok. Top oynuyor, bisiklet sürüyor. Bir an önce bu tanının kaldırılmasını istiyoruz. Nereye gidiyorsak bizim kaldırmaya yetkimiz yok deniyor. Bir an önce kaldırılsın" diye konuştu.

