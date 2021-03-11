Akıllara zarar olay! Böreğin içinden çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otobüste yapılan aramada böreğin içinde 80 gram uyuşturucu çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Menteşe Jandarma Komutanlığı'nca Gülağzı mevkiinde yol kontrolü yapıldı. Durdurulan bir otobüsteki yolculardan Tamer Yenice'nin (36) çantasında yapılan aramada narkotik köpeğinin tepki vermesi sonucu poşet içinde böreğin arasına gizlenmiş olarak 80 gram kubar esrar ile poşet içinde 1064 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yenice, ıkarıldığı mahkemece tutuklandı.