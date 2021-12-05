Alparslan Türkeş Vakfı'nında gerginlik! MHP'liler kapıya dayandı

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un beraberindekilerle Alparslan Türkeş Vakfı'na gitti ve "Ülkücülerin nefesi ensenizde sizi uyardım bir daha uyarmayacağım" dediği görüldü.

Ankara’da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından, Alparslan Türkeş’in 104’üncü doğum günü sebebiyle düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen kişiler ile etkinliğe katılanlar arasında arbede çıkmasının ardından yaşanan gerginlik sürüyor.

Bugün Ülkü Ocakları tarafındn paylaşılan görüntülerde MHP Ankara İl Başkanı'nın Alparslan Türkeş Vakfı'na gitti.

Alparslan Türkeş Vakfı önünde çekilen görüntülerde MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un ''Başbuğumuzun ismini CHP'ye Mansur'a peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun hesabını soracağız'' ifadelerini kullandığı görüldü.

Görüntüleri sosyal medya hesabından ilk paylaşan kişi Gülce Sevim Bozkurt oldu. Bozkurt paylaşımında, '' Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e evlat olmak kan değil gönül ve fikir bağı meselesidir. Başbuğun aziz hatırasını ne sarhoşlara ne oy avcısı CHP'li belediye başkanına ne de menfaatperestlere bırakmayacağız.Şunu bilin ki:"Ülkücülerin nefesi ensenizde!" ifadelerini kullandı.

Daha sonra MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, bu videoyu kendi hesabından 'Yine söylüyorum; ÜLKÜCÜLÜK MHP’de OLUR, BELEDİYE SPONSORLUĞUNDA DEĞİL!'' yazarak yeniden paylaştı.