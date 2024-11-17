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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Bariyerleri aşıp şarampole uçtu

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Bariyerleri aşıp şarampole uçtu
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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde bariyerleri kırıp şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul yönünde ilerleyen M.M.A idaresindeki otomobil, Erenler geçişi Alancuma mevkisinde kontrolden çıkıp bariyerleri kırarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ters şekilde kalan otomobildeki sürücü ve yanındaki kadın yolcu Z.A.’yı itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerince Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılar, burada tedavi altına alındı.

Etiketler anadolu otoyolu trafik kazası bariyer
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