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Ankara ve İstanbul'da dev PKK operasyonu: Gözaltılar var

Ankara ve İstanbul'da dev PKK operasyonu: Gözaltılar var
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Ankara ve İstanbul'da eli kanlı bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen şüpheliler için başlatılan operasyonda 37 şüpheli yakalanırken 33 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılıp, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 33 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

İstanbul’da ise bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan kişilerin, örgüt içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren gençlik yapılanması YCWK mensubu oldukları ve il genelinde sokak eylemleri arayışında oldukları öğrenildi.

 

AA

Etiketler PKK propaganda terör terörist gözaltı operasyon
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