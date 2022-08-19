Ankara'da 20 metrelik kuyuya düşen Atlan, yaşam mücadelesi veriyor

Ankara'da arkadaşlarıyla oynadığı sırada 20 metrelik kuyuya düşen 7 yaşındaki küçük çocuğun yaşam mücadelesi sürüyor.

Ankara'da Atlan D. (7), arkadaşlarıyla oynadığı sırada, evlerinin bahçesinde bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkartılan D., kaldırıldığı hastanede yoğum bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, önceki gün Mamak ilçesi Lalahan Mahallesi'nde meydana geldi. Tolga ile Fatma D. çifti, 2 çocukları ve aile yakınlarıyla evlerinin bahçesine indi. Çocuklar, bahçede oynamaya başladı. Atlan D., bahçelerinin alt tarafında bulunan kapalı kuyunun üzerine çıkarak zıplamaya başladı. D., kapağın kırılmasıyla yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Diğer çocuklar panikle ailelerine haber verdi. Kuyuya gelen anne Fatma D., itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda D.'yi kuyudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ankara Eğitim ve Artaştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Atlan D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



'KUYUDA ANNE, BABA DİYE AĞLIYORDU'

Yaşananlara tanıklık eden Zeki Poyraz kuyudaki Atlan D.'yi sakinleştirmek için kendisiyle sohbet ettiğini belirterek, "Çocuk, komşumuzun çocuğu oluyor. Herhalde akrabaları buradaydı. Bisiklet sürerken aşağı doğru inmişler. Kuyunun üzerinde teller varmış. Burada zıplarken içeri düşmüş. Annesi görünce ilk yardım ekiplerini çağırmış. İtfaiye ekipleri gelip çıkartmışlar. Yaklaşık kuyunun derinliği 20 metre. Kuyudayken Atlan ile konuştum, 'nasılsın Atlan iyi misin' diye sordum. Oda, 'iyiyim' dedi. Ancak ağrısının olduğu belliydi. Kuyudayken 'anne, baba' diye ağlıyordu. Çocuğu çok yormamak için fazla konuşturtmadılar. Şu an hastanede yoğun bakımda. Bu kuyu yaklaşık 25 yıllık bir kuyu." ifadelerini kullandı.