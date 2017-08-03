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  4. 03 Ağustos 2017 09:23

Ankara'da aile boyu facia: 5 kişi zehirlendi

Ankara'da aynı aileden 5 kişi böcek ilacından zehirlendi.

Ankara'da aile boyu facia: 5 kişi zehirlendi
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Ankara'da evinde böcek ilaçlaması yaptıran anne ile 4 çocuğu, zehirlenme belirtileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Kızılcahamam Caddesi'ndeki bir apartman dairesine taşınan Emel Ç. (37) evde bit ve pire görmesi nedeniyle ilaçlama yaptırdı. 

İlaçlama firması yetkilileri yaptıkları çalışmadan yarım saat sonra eve girilebileceğini söyleyerek binadan ayrıldı. 

Uyarı üzerine yarım saat dışarıda bekledikten sonra evlerine giren Emel D. ile çocukları Hasret (18), Baran (16), Selvinaz (2) ve 8 aylık bebeği Efe Tahsin bir süre sonra rahatsızlandı.

Çocuklarının yüzünde şişlikler oluştuğunu gören anne Emel D, kusma ve gözlerde yanma şikayeti üzerine 112 acil servisi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri tarafından ambulanslarla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 kişi tedavi altına alındı.

Bu arada polis ekipleri de apartmandaki diğer dairelerin kapısını çalarak benzer belirtiler karşısında bina sakinlerini uyardı.

AA

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