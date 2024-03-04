Ankara'da aile faciası! 77 yaşındaki adam dehşet saçtı

Ankara'da 77 yaşındaki bir adam, tartıştığı eşi ve oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 77 yaşında olan bir şahıs, eşi ve oğluyla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşine ve oğluna tabancayla ateş eden şahıs, ölümlerine sebep oldu. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ekin Mahallesi'nde M.Ç. (77) henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde eşi S.Ç. (71) ve oğlu S.Ç. (31) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, eşi ve oğluna tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit İdris Aydın Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi sokakta gözaltına aldı.

AA