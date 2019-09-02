Ankara'da bir kadın daha öldürüldü

Ankara'daki kadın cinayeti, saat 16.00 sıralarında, Mamak ilçesine bağlı Bahçeleriçi Mahallesi'nde 274'üncü Cadde'deki Beyaz Köşk Apartmanı'nda meydana geldi.

Apartmanın 4'üncü katında oturan çiğ köfte dükkanı işletmecisi İ.K., iş yerini kapatıp eve geldi. Eve gelmesinin ardından eşini boğarak öldüren K., kadının cansız bedenini defalarca bıçakladı.

İ.K., olayın ardından polisi arayıp eşini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Çiftin, 6-16 yaşları arasında 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.