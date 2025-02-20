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Ankara'da dehşet anları: Kanlar içinde pencereye çıkıp yardım istedi

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşi ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakla yaraladı. Yaralı kadın pencereye çıkarak yardım isterken, olay sonrası kaçan şüpheli yakalandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında çiftin oturduğu Satıkadın Mahallesindeki evde meydana geldi. A.E., bilinmeyen nedenle eşi G.N.E. ile tartıştı. A.E., tartışmanın büyümesi üzerine eşi G.N.E. ve kayınbiraderi K.Ö.'yü bıçaklayıp kaçtı. Yaralı kadın olay sonrası pencereye çıkarak çevredekilerden yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, pencerede 'yardım edin' diyerek ağlayan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ile kardeşi, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. G.N.E.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, kasık bölgesinden yaralanan K.Ö. ise Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

KENDİSİNİ DE YARALADI

Olayın ardından kaçan A.E., polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Aynı bıçakla kendisini de karnından yaraladığı tespit edilen A.E., ambulansla Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşi ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakla yaraladı. Yaralı kadın pencereye çıkarak yardım isterken, olay sonrası kaçan şüpheli yakalandı.

DHA

Etiketler ankara kahramanmazan kayınbirader
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