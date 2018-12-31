Ankara'da dehşet gecesi ! İki ayrı evde yangın

Ankara Mamak'ta bir apartmanda çıkan yangın sonrası yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan ve balkonlara çıkan çok sayıda kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangında mahalle bekçilerinin yardımıyla yaralı olarak kurtarılan ev sahibi ile dumandan etkilenen bir bebek ve annesi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çankaya'da ise bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi tedavi altına alındı. Yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edilirken polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Mamak Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan üç katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ilk ulaşan mahalle bekçileri yangının çıktığı daireye girerek bacağından yaralanan ve dumandan etkilenen ev sahibi Ünal B'yi kurtardı. İlk yardım ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ünal B, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR BALKONA ÇIKTI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, yoğun duman nedeniyle apartmanda oturan çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.

Balkonlara çıkan bina sakinleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken, dumandan etkilenen bir bebek ve annesi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇANKAYA'DAKİ YANGINDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Çankaya ilçesine bağlı Bademlidere Mahallesi'ndeki üç katlı bir apartman dairesinde çıkan yangın sonrası çok sayıda itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi olay yerine sevk edildi.

Yangında yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken dumandan etkilenen 8 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede söndürülen yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edilirken polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu şüpheli C.K'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.