Ankara'da genç kadının şüpheli ölümünde otopsi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Ankara'da "yürüyüşe gidiyorum" diyerek evinden ayrıldıktan sonra şüpheli şekilde hayatını kaybeden 45 yaşındaki bir kadının otopsi raporu korkunç cinayeti ortaya çıkardı.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki evinden "yürüyüşe gidiyorum" diyerek ayrılan U.K. (45), sohbet grubundan tanıştığı A.A. ile parkta buluştu

. Daha sonra evine dönen U.K.'nın cansız bedeni eşi tarafından bulundu. Yapılan incelemede ölüm nedeni kalp krizi olarak değerlendirilen U.K.'nun şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan otopsi raporunda vücudunda dört farklı etken madde tespit edildi.

Raporda, U.K.'nun çoklu ilaç zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan A.A., maktul U.K. ile parkta buluştuğunu ifade ederken, zehirlenme olayıyla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Şüpheli A.A.'nın telefonunda maktule ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası fotoğrafları bulundu.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise ziynet eşyaları ele geçirildi.

Şüpheli A.A. iki ayrı olay nedeniyle çıkarıldığı hakimlikçe, "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA