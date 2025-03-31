Ankara’da kafede 2 grup birbirine girdi, sandalyeler havalarda uçuştu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir kafede iki grup arasında kavga çıktı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Etimesgut ilçesinde bulunan bir kafede meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavgaya çalışanlar da dahil olurken iki grup arasında çıkan sopalı kavga sonucu yaralananlar oldu. Bazı kişiler ise kafeyi dağıttı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol