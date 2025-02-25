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Ankara'da kahreden olay: 3 kişilik aile yok oldu

Ankara'da kahreden olay: 3 kişilik aile yok oldu
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Ankara'da 3 katlı binada doğalgaz sızıntısından zehirlenen 3 kişilik aile hayatını kaybetti.

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 3 katlı bir binanın ilk katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aynı evde ikamet eden 3 kişilik aileden haber alamayan yakınları endişelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından evde yaşayan baba H.A. (74), anne A.A. (72) ve oğul H.A.’nın (43) cansız bedenlerine ulaşıldı. 3 kişinin doğalgaz sızıntısı sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

H.A.’dan haber alamayınca polis ekipleri ve çilingir ile binaya gelen iş arkadaşları, "Ne oldu ne bitti tam olarak bilmiyoruz ama doğalgazla alakalı bir problem varmış evde. Anne, baba oğul toplam 3 kişi yaşıyordu. 3’ü de vefat etmiş. Aynı şirkette çalışıyorduk. İşe gelmediği için fark ettik. Doğalgaz olduğu söyleniyor. Kriminal inceleme yaptılar ama ne olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

İHA

Etiketler ankara doğalgaz zehirlenme
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