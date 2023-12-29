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Ankara'da korkunç olay! Eşinin yüzüne asit fırlattı

Ankara'da korkunç olay! Eşinin yüzüne asit fırlattı
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Ankara’da bir şahıs boşanma aşamasındaki eşine asitli saldırıda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Kentkoop Mahallesi'nde C.Ö., boşanma aşamasında olduğu eşi F.Ö. ile yaşadığı tartışmada eşinin yüzüne asit içeren sıvı fırlatarak kaçtı. Yüzünden yaralanan F.Ö. hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde C.Ö.’nün Çorum'a gittiği tespit edildi.

EŞİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Saklandığı adreste yakalanan C.Ö., gözaltına alınarak Ankara’ya getirildi. C.Ö.'nun ifadesinde eşi ile çekişmeli olarak boşanma aşamasında olduğunu, saat 17.00 sıralarında elinde asitli madde bulunan şişe ile eşini ikamet ettiği adrese yakın bir yerde beklemeye başladığını, olumlu bir sonuç alamazsa diye asitli sıvıyı yanına aldığını söylediği öğrenildi. Zanlının evliliklerini kurtarmak için eşiyle konuşmaya çalıştığını fakat çıkan tartışmada asitli maddeyi eşine doğru fırlatarak kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan C.Ö., adli işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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