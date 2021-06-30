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Ankara'da korkutan toprak kayması: Binalar boşaltıldı

Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle 5 bina boşaltıldı.

Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarı zarar gördü.

5 BİNA TEDBİREN BOŞALTILDI
Duvarın yanındaki 5 katlı bina ile çevredeki 4 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Riskli binaların bulunduğu yerlere güvenlik şeridi çekildi. Ayrıca sokaktaki doğal gaz hattı da kapatıldı.

Olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

145 KİŞİ SOKAKTA KALDI
Tahliye edilen 145 kişinin sokakta bekleyişi sürüyor. (AA)

Etiketler bina ankara toprak kayması
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