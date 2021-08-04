Ankara'da korkutan yangın! Dumanlar Anıtkabir'den görüldü

Ankara'da YHT Gar binası yanındaki inşaatta yangın çıktı. Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Dumanlar ise Anıtkabir'deki tören fotoğraflarına yansıdı.

Ankara Sıhhiye’deki Yüksek Hızlı Tren Garı’nın yanında bulunan Medipol Üniversitesi Hastanesi inşaatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şehrin farklı noktalarından görülen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yüksek Askerî Şûra üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret ettiği sırada çıkan yangın Anıtkabir'den de objektiflere yansıdı.