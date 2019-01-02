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  4. 02 Ocak 2019 08:53

Ankara'da yılbaşı gecesi sır ölüm

Ankara'da yılbaşı gecesi bir binanın 4'üncü katından düşerek ölen Kazakistan uyruklu Aigul Intykbayeva’nın (36) ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da yılbaşı gecesi sır ölüm
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Edinilen bilgiye göre, yılbaşı gecesi Çankaya Yüksel Caddesi’nde İnsan Hakları Anıtı yanındaki bir binanın balkonundan yardım çığlığı atan kadını duyanlar polise haber verdi. Yüksel Caddesi’ndeki polis noktasında görevli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kadına yardım etmek üzere binaya girmeye çalıştı. Apartmanın dış kapısının kilitli olduğunu fark eden ekipler, içeriye girmeye çalışırken yardım çağrısında bulunan kadın binanın arka kısmındaki balkondan zemine düşerek öldü.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından kadının cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Intykbayeva’nın 2 yıl önce Türkiye’ye geldiği, o tarihten bu yana ise Türkiye’de yaşadığı belirlendi. Olaydan sonra Cinayet Büro ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında Intykbayeva’nın erkek arkadaşı M.E. gözaltına alındı. M.E.’nin polise verdiği ifadede, “Yılbaşı kutlaması için dışarı çıkıp alkol aldık. Daha sonra eve geldik. Aramızda tartışma çıktı, bağırıp çağırdı. Sigara içmek için camı açtığını duydum, ben içerideydim. Bir anda bir ses gelince koşup baktığımda balkondan yere düştüğünü gördüm” dediği öğrenildi. 

ankara , çankaya , yılbaşı
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