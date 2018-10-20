Ankara'daki suikast alışverişi kamerada

Sabah gazetesinden Yüksel Temel'in haberine göre, terör örgütü FETÖ üyesi polis Mevlüt Mert Altıntaş, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik suikastta kullandığı şarjörleri satın alırken güvenlik kameralarına takıldı. Suikastçının saldırı günü üzerinde 3 şarjör bulunduğu ekstradan da silah mağazasına giderek 305 TL karşılığında 2 şarjör ve 1 şarjör kılıfı aldığı tespit edildi. Saldırganın olay yerine 5 şarjör ve 100 mermiyle gittiği ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 Aralık 2016'da gerçekleşen Karlov suikastına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni görüntülere ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın yürüttüğü soruşturmada FETÖ'cü Polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın saldırı gününe ilişkin trafiği tüm detaylarıyla ortaya konuldu. Daha önce yayımlanan görüntülerde saldırganın hastaneye gidip 1 günlük rapor aldığı anlar yer almıştı. Yeni ulaşılan görüntülerde ise, saldırganın suikastta kullandığı silah için şarjör aldığı anlar tespit edildi.

8 DAKİKADA ALDI

Suikast dosyasına konulan görüntülere göre, Altıntaş sabah saat 10.04'te Yenimahalle'de bulunan Çevik Kuvvet Şubesi'nin yakınındaki bir silahçı dükkânına giriyor. Dükkân sahibi E.Y.'ye, "kalın kapaklı şarjör var mı?" diye soruyor. Dükkân sahibi raftan suikastçının istediği şarjörden 2 farklı modelini indirip uzatıyor. Ardından, "Biri pahalı diğeri biraz daha ucuz. Hangisini istersin?" diye soruyor. Eline aldığı şarjörleri bir süre inceleyen suikastçı dükkân sahibine dönerek, "Pahalı olandan 2 tane, 1 tane de şarjör kılıfı istiyorum" diyor. Dükkân sahibi içinde 15'erden 30 mermi bulunan 2 şarjörle 1 adet şarjör kılıfını paketliyor ve toplam ödeyeceği ücretin 305 TL olduğunu söylüyor. Saldırgan hiç pazarlık yapmadan ve taksit seçeneğini sormadan kredi kartından tek çekimle 305 TL'yi ödüyor. Altıntaş ödemesini yaptıktan sonra yaklaşık 8 dakika kaldığı dükkândan saat 10.12 sıralarında ayrılıyor.