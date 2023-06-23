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Antalya Kaş'ta orman yangını

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Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Kaş, ilçesi İkizce Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kaş Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yönlendirildi. Dağınık şekilde konumlanan evlerin de olduğu bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı gönderildi. Orman ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevler, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 1 hektarlık orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 

DHA

Etiketler antalya kaş orman yangını
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