  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Antalya'da 4 ilçe afet bölgesi ilan edildi

Antalya'da 4 ilçe afet bölgesi ilan edildi

Antalya'da 4 ilçe afet bölgesi ilan edildi
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini belirtti.

Antalya'da aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. 

Karara ilişkin duyuru İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 

"Antalya ilimizde 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sebebiyle sel ve su baskınları yaşanmıştı.

Aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu İlçeleri “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmiştir. 

Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 işyeri ve 2.261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi gönderildi.

Etiketler kepez muratpaşa serik aksu antalya afet ilanı Afet bölgesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni emeklilerin maaşına milli gelir zammı belli oldu Yeni emeklilerin maaşına milli gelir zammı belli oldu Kerem Aktürkoğlu trafikte saldırıya uğradı Kerem Aktürkoğlu trafikte saldırıya uğradı Bir kadın soyunma kabinlerindeki ayna rezaletini böyle ifşa etti Bir kadın soyunma kabinlerindeki ayna rezaletini böyle ifşa etti Berna Laçin'den kötü haber: Artık tekerlekli sandalye kullanmak zorunda Berna Laçin'den kötü haber: Artık tekerlekli sandalye kullanmak zorunda İstanbul'da ''yuh'' dedirten anlar: Hem kaldırıma çıktılar hem yayaya korna çaldılar İstanbul'da ''yuh'' dedirten anlar: Hem kaldırıma çıktılar hem yayaya korna çaldılar Görüntüler Türkiye'den! Polis merkezinde çatışma çıktı Görüntüler Türkiye'den! Polis merkezinde çatışma çıktı Çocuk hastalara ketamin enjekte eden FETÖ'cü profesörden skandal savunma Çocuk hastalara ketamin enjekte eden FETÖ'cü profesörden skandal savunma Plajda çıplak kadına çivili sopayla saldırı Plajda çıplak kadına çivili sopayla saldırı 8. Yargı Paketi'nin 14 maddesi daha kabul edildi: Para cezalarına zam geliyor 8. Yargı Paketi'nin 14 maddesi daha kabul edildi: Para cezalarına zam geliyor Adem amca ile Yaren leylek 13. kez buluştu Adem amca ile Yaren leylek 13. kez buluştu