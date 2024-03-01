Antalya'da 4 ilçe afet bölgesi ilan edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini belirtti.
Antalya'da aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi.
Karara ilişkin duyuru İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Antalya ilimizde 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sebebiyle sel ve su baskınları yaşanmıştı.
Aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu İlçeleri “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmiştir.
Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 işyeri ve 2.261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi gönderildi.
Antalya ilimizde 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sebebiyle sel ve su baskınları yaşanmıştı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 1, 2024
Aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu İlçeleri “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmiştir.
Genel Hayata Etkili Afet… pic.twitter.com/Ny9xzZS6c8
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