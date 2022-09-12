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Antalya'da 5 hektar orman küle döndü

Antalya'da 5 hektar orman küle döndü

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 5 hektar alan küle döndü.

Bugün saat 16.00 sıralarında Alanya’nın Orhan- Karamanlar mahalleleri sınırındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yol kenarında başlayıp, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın bölgesine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 5 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz, 4 tanker, 4 ilk müdahale aracı, 3 belediye su tankeri, 2 yer ekibi, 90 personel ile müdahale edildi. Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

DHA

Etiketler antalya alanya orman yangını
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