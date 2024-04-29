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Antalya'da banka müdürüne ve ailesine mermili tehdit

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Antalya’da özel bir bankanın müdürüne ait aracın ön camına, “115 bin Euro verilmediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği” içerikli not kağıdı ve 3 adet uzun namlulu silah mermisi bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, özel bir bankanın müdürüne ait aracın ön camına, "115 bin Euro verilmediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği” içerikli not kağıdı ve 3 adet uzun namlulu silah mermisi bulunan zarf bırakılarak tehdit edildi.

Antalya’da özel bir bankanın müdürüne ait aracın ön camına, “115 bin Euro verilmediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği” içerikli not kağıdı ve 3 adet uzun namlulu silah mermisi bırakıldı.

Müştekinin tehdit edilmesi olayı ile ilgili Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda; bahse konu zarfı araca bıraktığı anlaşılan, yüzünde kar maskesi ve kafasında motosiklet kaskı bulunan bisikletli şahsın C.E.T. olduğu ve şüpheliyi H.M.S. ve T.K. isimli şahısların azmettirdiği tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler “yağma suçuna teşebbüs’ten” adli makamlara sevk edildi. Notun bırakılma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Etiketler banka banka müdürü tehdit uzun namlulu silah mermisi
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