  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Antalya'da denizde can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da denizde can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren bir kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Cankurtaranların kıyıya çıkardığı şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Alanya ilçesi İncekum Halk Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir vatandaş serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denizde açıldığı belirtilen vatandaş gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen bölgede görevli cankurtaranlar, vatandaşı sudan çıkararak kıyıya getirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından şahsa kalp masajı yapıldı. Daha sonra ambulansa alınan vatandaşa, hastaneye sevki sırasında da müdahalenin sürdüğü öğrenildi. Hastaneye kaldırılan şahıs, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Denizde boğulma tehllikesi geçin biri olduğunu duyup kurtarmak için denize giren bir vatanadaş ta yine cankurtaranlar tarafından sağ salim kıyıya çıkartıldı.

"Vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarmıştık"

Vatandaşı denizden çıkaran cankurtaran Ahmet Payalıoğlu, "Burada vatandaşların bağırışlarını duyunca hepimiz yardıma koştuk ve vatandaşı denizden çıkardık. Aynı anda 3-5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Daha sonra vatandaşa kıyıda solunum cihazı takılarak suni teneffüs yapıldı. Diğer boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların durumu iyiydi ancak bir kişinin durumu ağırdı. Solunum cihazıyla hastaneye götürüldü, daha sonra da hayatını kaybettiğini öğrendik. Vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarmıştık. ‘Tamam' dediler ancak biz ayrıldıktan sonra tekrar denize girmişler ve akıntıya kapılmışlar. Biz vatandaşlara denize girmemeleri gerektiğini söylüyoruz ama bazen bizi dinlemiyor, hatta tepki gösteriyorlar" dedi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte geceye damga vuran anlar
Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte geceye damga vuran anlar
Tankerle su taşınan Sülüklü Göl küllerinden doğdu
Tankerle su taşınan Sülüklü Göl küllerinden doğdu
Balık tutarken fark ettiler: İstanbul'da kaçak boru hattı skandalı!
Balık tutarken fark ettiler: İstanbul'da kaçak boru hattı skandalı!
Parkta elleri kanlı halde bulundu; vahşet ortaya çıktı!
Parkta elleri kanlı halde bulundu; vahşet ortaya çıktı!
Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında hareketlilik başladı
Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında hareketlilik başladı
Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı! Türk kahvesi veya çay diyenler yanıldı
Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı! Türk kahvesi veya çay diyenler yanıldı
Sokak ortasında kan donduran görüntüler: Sopayla başına defalarca vurdular!
Sokak ortasında kan donduran görüntüler: Sopayla başına defalarca vurdular!
Samsun'da İHA paniği! Sokağın ortasına düştü; iki binada hasar var!
Samsun'da İHA paniği! Sokağın ortasına düştü; iki binada hasar var!
Etiketler antalya alanya boğulma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Antalya uçağında bomba paniği: Acil iniş yaptı! Antalya uçağında bomba paniği: Acil iniş yaptı! Samsun'da İHA paniği! Sokağın ortasına düştü; iki binada hasar var! Samsun'da İHA paniği! Sokağın ortasına düştü; iki binada hasar var! Erdoğan'dan kulisleri sallayacak yeni transfer sinyali Erdoğan'dan kulisleri sallayacak yeni transfer sinyali Balık tutarken fark ettiler: İstanbul'da kaçak boru hattı skandalı! Balık tutarken fark ettiler: İstanbul'da kaçak boru hattı skandalı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler: Sopayla başına defalarca vurdular! Sokak ortasında kan donduran görüntüler: Sopayla başına defalarca vurdular! MİT'ten ajan avı! Casusluk ağı çökertildi; 7 kişi tutuklandı MİT'ten ajan avı! Casusluk ağı çökertildi; 7 kişi tutuklandı Yük treni, otobüsü biçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var Yük treni, otobüsü biçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var ''AK Partili vekilin oğlu okulu silahla bastı'' iddiası ortalığı karıştırdı ''AK Partili vekilin oğlu okulu silahla bastı'' iddiası ortalığı karıştırdı Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında hareketlilik başladı Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında hareketlilik başladı Konut projelerine yeni düzenleme: 1 Ocak 2027'den itibaren zorunlu olacak Konut projelerine yeni düzenleme: 1 Ocak 2027'den itibaren zorunlu olacak
İngiltere'de menenjit paniği: Bir öğrenci hayatını kaybetti İngiltere'de menenjit paniği: Bir öğrenci hayatını kaybetti Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı! Türk kahvesi veya çay diyenler yanıldı Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı! Türk kahvesi veya çay diyenler yanıldı Parkta elleri kanlı halde bulundu; vahşet ortaya çıktı! Parkta elleri kanlı halde bulundu; vahşet ortaya çıktı! Tatil cennetinde kabus: Köpek balığı saldırısı can aldı Tatil cennetinde kabus: Köpek balığı saldırısı can aldı Tankerle su taşınan Sülüklü Göl küllerinden doğdu Tankerle su taşınan Sülüklü Göl küllerinden doğdu Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte geceye damga vuran anlar Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte geceye damga vuran anlar Dünya hantavirüsü konuşurken Ebola salgını başladı! Dünya hantavirüsü konuşurken Ebola salgını başladı! Trump'tan sert tehdit: ''Her şeyi iki günde yok edebiliriz'' Trump'tan sert tehdit: ''Her şeyi iki günde yok edebiliriz'' Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem: Kuruşu kuruşuna iade edilecek! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem: Kuruşu kuruşuna iade edilecek! Güneşe aldanmayın! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Güneşe aldanmayın! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor