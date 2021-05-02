Antalya'da kıyıdan yaklaşık 10 metre uzakta bir erkek cesedi bulundu.

Konyaaltı sahilinde saat 15.00 sıralarında yüzen, kısıtlamadan muaf bir kişi, kıyıdan yaklaşık 10 metre uzakta, deniz dibinde bir erkek cesedi görerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamlar, 3 metre derinlikteki cesede ulaştı. Kıyıya çıkarılan cesedin üzerinden, Ali Y. adına kimlik çıktı. Savcının incelemesinin ardından ceset, morga kaldırıldı.



Görgü tanığı Saim D. bir kişinin deniz dibinde ceset olduğunu söylemesi üzerine denize girdiğini belirterek, “Dipte yüzükoyun yatan birini gördüm. Kim olduğunu bilmiyorum. Polisler sabah çantasını almışlar" dedi.



Polise ifade veren bir temizlik görevlisi de sabah saatlerinde 45-50 yaşlarında, alkollü bir kişinin deniz kenarında oturduğunu, bir süre sonra denize girdiğini gördüğünü, ardından sahilde kalan kıyafetler ile çantayı polise ihbar ettiğini söyledi.



