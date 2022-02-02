Antalya'da ''grup seks'' cinayetinde genç kadının yalanı ortaya çıktı

Antalya'da cinsel organı kesilerek ölü olarak bulunan bir erkeğin katil zanlısı kadın "cinsel ilişki sırasında bana agresif ve sert davrandı" demişti. Kamera görüntüleri korkunç cinayette zanlı kadının yalanını ortaya çıkardı.

Antalya'daki üçlü ilişki cinayeti günlerce konuşulmuş, ortaya çıkanlar detaylar ise kan dondurmuştu. Manavgat ilçesinde yaşayan Elvan K., Alman sevgilisi N.G. ile birlikte yaşadığı eve fotoğrafçı Kadir D.'i davet etmiş korkunç olay ise yatak odasında yaşanmıştı. İddiaya göre üçlü ilişki sırasında N.G.'a Kadir D. 'agresif ve sert' davrandı. Bu duruma sinirlenen Elvan K., Kadir D.'i cinsel organını keserek öldürdü. Cinayetle sonuçlanan üçlü ilişki skandalında N.G.'ın verdiği ifadede yalan söylediği ortaya çıktı.

Korkunç olay, Manavgat ilçesinde 29 Ocak Cumartesi günü meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, apartta 2,5 yıldır kiracı olarak kalan Elvan K.'u apart yakınında bulunan parkta çukur kazarken gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbarın ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, Küçükaltun'u N.G. ile birlikte yakalamıştı. İki şahsın kaldığı odada yapılan incelemede, bıçak darbeleri ile öldürülmüş Kedir Kadir D.'in (39) cesedi bulunmuştu.

Cinayetin ardından gözaltına alınan Elvan K. tutuklanıp ceza evine gönderilirken Almanya uyruklu N.G. serbest kalmıştı. Kadın ifadesinde, “Elvan ile 2 yıldır aynı evde birlikte yaşıyoruz. Kadir’i bir süre önce sahilde görüp tanıştık. Olay sabahı Elvan ile birlikte evde alkol almaya başladık. Öğleden sonra Kadir arayınca kendisini eve davet ettik. Birlikte alkol almaya devam ettik. Cinsel ilişki esnasında Kadir bana agresif ve sert davrandı. Bu nedenle Elvan’la önce tartıştılar, ardından yumruklaşmaya başladılar. Elvan benden odadan çıkmamı istedi. Ben de köpekleri alıp evden çıktım ve sahile yürüdüm. Elvan bir süre sonra beni telefonla arayarak Kadir’i öldürdüğünü söyledi. Evin önüne geldiğimde jandarma araçları vardı. Beni yakalayıp karakola götürdüler” demişti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIMIŞ

Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, Kadir D.’in öldürülmesi sırasında evde olmadığını ve gelmediğini söyleyen Alman kadının yalan söylediğini ortaya çıkardı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri N.G.’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından olayın yaşandığı mahalle ve çevresinde bulunan 100'den fazla güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, N.G.’in ifadesinde eksik bilgi verdiği, olayın gerçekleşmesinin ardından yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan bir marketten alkol alıp eve geldiği tespit edildi.

TEKRAR GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan kadın, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan tutuklandı.