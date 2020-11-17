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  4. 17 Kasım 2020 19:05

Antalya'da makilik alanda yangın

Antalya’nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 5 dekar alan zarar gördü.

Antalya'da makilik alanda yangın
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Yangın, Yemişlitahta mevkiindeki makilik alanda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın sonrası ekipler 3 itfaiye aracı ve 2 sulama tankeri ile yangına müdahale etti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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