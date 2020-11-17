Antalya'da makilik alanda yangın

Yangın, Yemişlitahta mevkiindeki makilik alanda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın sonrası ekipler 3 itfaiye aracı ve 2 sulama tankeri ile yangına müdahale etti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.