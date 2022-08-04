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  4. Antalya'da mide bulandıran görüntüler: İki genç kadın çıplak halde...

Antalya'da mide bulandıran görüntüler: İki genç kadın çıplak halde...

Antalya'da mide bulandıran görüntüler: İki genç kadın çıplak halde...

Antalya Alanya'da mide bulandıran bir rezalet yaşandı. İki genç kadın turist sokak ortasında çıplak halde tuvaletini yaptı.

Sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çiftler, çıplak bir şekilde dolaşan kişilerden sonra sosyal medyada yeni bir video gündem oldu. Ne zaman çekildiği belli olmayan bir videoda iki genç kadının sokak ortasında tuvaletini yapması yer aldı. Antalya Alanya'da çekilen görüntülerde etraftakileri umursamayan iki kız, sokak ortasında tuvaletini yaptı. Kızların rahat tavırları izleyenleri 'pes' dedirtti.

 ARABANIN ÜSTÜNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞLERDİ
Geçtiğimiz haziran ayında İstanbul Beşiktaş'ta bir çift sokakta bir arabanın üstünde cinsel ilişkiye girmişti. Yağmur yağarken sokak ortasında kimseye aldırış etmeden birliktelik yaşayan çift, tepki gösteren bir vatandaşa 'Sana ne lan!' yanıtını vermişti. Görüntüler günlerce gündemden düşmemişti.

İstanbul'da sokak ortasında yağmur altında cinsel ilişki rezaletiİstanbul'da sokak ortasında yağmur altında cinsel ilişki rezaleti3. Sayfa

YARI ÇIPLAK DOLAŞIP ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
Yine İstanbul'da kaydedilen görüntülerde sokak ortasında yarı çıplak şekilde dolaşan bir kişi ortalığı birbirine katmıştı.

İstanbul'da yine ulu orta cinsel ilişki rezaleti! Bu sefer yer metro!İstanbul'da yine ulu orta cinsel ilişki rezaleti! Bu sefer yer metro!3. Sayfa

 

Etiketler antalya görüntü
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