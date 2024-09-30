Antalya'da polis memuru ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir polis memuru evinde ölü bulundu. 31 yaşındaki polis memurunun kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.

Belek polis karakolunda görevli polis memuru Ö.Ç. (31), sabah mesaisine gelmeyince arkadaşları tarafından telefonla ulaşılmaya çalışıldı. Kendisinden haber alınamayınca evine kontrole giden arkadaşları, Ç.’ın yatağında hareketsiz şekilde yattığını gördü. Ekipler, durumu 112 acil merkezine haber verdi. Yapılan incelemede, polis memuru Ç.’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bekar olduğu öğrenilen Ç.’nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirirken, cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edildi.

İHA