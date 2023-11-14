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Antalya'da şantajla 10 milyon TL para isteyen 7 kişi yakalandı

Antalya'da şantajla 10 milyon TL para isteyen 7 kişi yakalandı
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Antalya'da Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu Z.A.T'nin gizli kamera kayıtlarıyla tehdit edildiği kendisinden 10 milyon dolar istendiği ihbarı sonrası yapılan operasyonda 7 kişi yakalandı.

Antalya'da şantajla para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu Z.A.T'nin gizli kamera kayıtlarıyla tehdit edildiği ve U.Ş, E.Y. ve C.T. tarafından kendisinden 10 milyon dolar istendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adana'da 3, Antalya merkez ve Kemer olmak üzere 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan U.Ş, E.Y, C.T, U.E, E.C, A.Y. ve K.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan U.Ş. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler antalya şantaj para
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