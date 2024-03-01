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Apartman kaçak Suriyeli yuvası çıktı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin bir apartmana düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile bekçiler, Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak üzerindeki şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin, sokak üzerinde bir apartmana girdiği gören ekipler, binanın çevresini kuşatarak operasyon düzenledi. Operasyonda, yurda kaçak yollarla gelen Suriye uyruklu 30 kaçak göçmen yakalanıp, gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi. (DHA)

 

DHA

Etiketler apartman kaçak suriyeli suriyeliler gözaltı
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