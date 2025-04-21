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Arkadaşını vahşice öldüren oyuncunun ifadesi ortaya çıktı

Arkadaşını vahşice öldüren oyuncunun ifadesi ortaya çıktı
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Arkadaşı E.K.'yi evinde defalarca bıçaklayarak öldüren oyuncu S.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. S.A.'nın ''Bıçakladım mı hatırlamıyorum. O anları alkolün etkisiyle net hatırlayamıyorum'' dediği öğrenildi.

İstanbul Fatih'te dizi ve film oyuncusu S.A. (32), arkadaşı E.K.'yi (29) evinde defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Türkiye'nin konuştuğu olayın faili S.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. 

Habertürk'te yer alan habere göre, panik atak hastası olduğunu söyleyen A., olay günü kendisini iyi hissetmediğini ve evde oturduğunu ancak arkadaşı E.K.'nin daveti üzerine evine gittiğini iddia etti.

Birlikte içki içtiklerini sözlerine ekleyen A., bir süre sonra Beşiktaş’taki bir mekâna geçtiklerini ve burada içki içmeye devam ettiklerini söyledi.

O geceyi hatırlamadığını dile getiren A., K.'yi suçlayarak "Sarhoşken kendinden geçiyor, saldırganlaşıyordu. Zaman zaman bu yüzden küstüğümüz oluyordu” dedi. Ancak yine de K.’nin evine gittiğini belirten S.A., burada maktulün yüksek sesle konuştuğunu, saçma hareketler yaptığını ve uyuşturucu madde ile Lyrica adlı bir ilaç kullandığını öne sürdü.

'BANA SALDIRDI'

Tartışmanın ardından K.’nin kendisine küfür ettiğini ve saldırmaya başladığını iddia eden A., “Elinde bıçak vardı. Elinden almaya çalıştım ama bana vurdu, yerde darp etti, saçımı çekti, tokat attı, parmaklarımı ısırdı" dedi.

Kaçmaya çalıştığını ve kendisini korumaya çalıştığını da sözlerine ekleyen A., "Bıçakladım mı hatırlamıyorum. O anları alkolün etkisiyle net hatırlayamıyorum” ifadelerini kullandı.

A., K. ile aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını ifade edip madde ve alkol etkisinde çok değişken biri olduğunu öne sürdü.

Habertürk

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Etiketler istanbul oyuncu cinayet
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