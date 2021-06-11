Ataşehir'de kapısız otomobil görenleri şaşırttı

İstanbul Ataşehir’de kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil, trafikteki başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kapısız bir şekilde trafikte seyreden otomobil sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Trafikte dehşete düşüren olay trafikteki başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.