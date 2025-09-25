  1. Anasayfa
  4. ''Ava gitme'' diyen annesini av tüfeğiyle öldürdü

Güncelleme:

Muğla'nın Köyceğiz ilçeisnde 22 yaşındaki S.S., ava gitmesini istemediği için tartıştığı annesini av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Köyceğiz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre S.S., evdeki av tüfeğini alarak ava gitmek istedi. Anne D.S. ise oğluna karşı çıkınca ikili arasında evin bahçesinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.S., av tüfeğiyle annesini başından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde anne S.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, S.S.’yı suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

