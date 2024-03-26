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AVM’de beyzbol sopalı cinayet

AVM’de beyzbol sopalı cinayet
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Muğla Milas’ta bir alışveriş merkezinde çıkan kavgada bir kişi tartıştığı kişiyi beyzbol sopasıyla döverek öldürdü.

Muğla’nın Milas ilçesinde bir alışveriş merkezinde yaşanan kavgada beyzbol sopasıyla vücuduna aldığı darbeler sonucu bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bir alışveriş merkezinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.K. ve Ü.Ö. isimli iki kişi arasında sözlü tartışmanın ardından kavga çıktı.

Tartışmanın ardından iddiaya göre M.K. elindeki beyzbol sopasıyla Ü.Ö.'yü darp etti.

Muğla Milas’ta bir alışveriş merkezinde çıkan kavgada bir kişi tartıştığı kişiyi beyzbol sopasıyla döverek öldürdü.

Saldırıya uğrayan 49 yaşındaki Ü.Ö. ağır yaralandı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Ü.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muğla Milas’ta bir alışveriş merkezinde çıkan kavgada bir kişi tartıştığı kişiyi beyzbol sopasıyla döverek öldürdü.

Hastaneye kaldırılan Ü.Ö. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi M.K polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Etiketler  Muğla Milas AVM beyzbol sopası cinayet
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