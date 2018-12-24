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  4. 24 Aralık 2018 23:49

Ayakkabı izi takip edildi bakın nerede yakalandı

Muğla'da hırsızlık ihbarı alan polis, hırsızı ayakkabı izini takip ederek yakaladı.

Ayakkabı izi takip edildi bakın nerede yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hırsızlık ihbarı alan polis, bahçedeki ayakkabı iziyle Ömer Atsız’ı (24), evdeki dolabın içinde yakaladı. Atsız, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından ’Nitelikli hırsızlık’ suçundan tutuklandı.

İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saat 01.00 sıralarında Marmaris ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki İçmeler Mahallesi’nde, villadan alarm ihbarı alınca bölgeye gelerek inceleme yaptı. Çalışmalar sırasında, spor ayakkabı izine rastlayan ekipler ev sahibinin yurt dışında olduğunu öğrenince savcılık talimatıyla villaya girdi. Villada arama yapan sivil polisler, üçüncü katta ayakkabı izinden dolabın içindeki yorganın altına gizlenmiş şüpheliyi yakaladı.

Büro Amirliğine getirilen şüpheli Ömer Atsız’ın hırsızlık suçlarından 7 sabıkası bulunduğu tespit edildi. Verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediği bildirilen Atsız, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından ’Nitelikli hırsızlık’ suçundan tutuklandı.

DHA

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