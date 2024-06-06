Aydınlatma direğinde intihar girişimi, asılı olarak bulundu
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Malatya'da, aydınlatma direğine iple aslı halde bulunan 34 yaşındaki genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olay, Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Destegül Sokak'ta bulunan bir aydınlatma direğinde boynunda iple sarkan bir genci gören çevredekiler, şahsı bulunduğu yerden aşağı indirdi.
Bu esnada yoldan tesadüfen geçen bir doktorun müdahalede bulunduğu genç, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İsmi A.Ş. olduğu öğrenilen şahsın hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
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