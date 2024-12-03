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Ayhan Bora Kaplan davasında karar

Ayhan Bora Kaplan davasında karar
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'Ayhan Bora Kaplan' davasında nihai karar açıklandı. Bora Kaplan hakkında 10 yıl hapis cezası verilerek tutukluğunun devamına karar verildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen Ayhan Bora Kaplan Davası'nda karar açıklandı.

Bora Kaplan'a suç örgütü yöneticiliği suçundan 10 yıl 6 ay, Erkan Doğan'ı kasten yaralama suçundan 9 yıl 27 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 6 yıl hapse çarptırıldı.

Mahkeme dün esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıkların ve avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirtmiş ve heyet, sanıklar Yusuf İzzet Savaş ve Burak Kapucu’nun avukatlarının ek süre taleplerini, bu aşamada yargılamayı uzatmaya dönük olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

DHA

Etiketler Ayhan Bora Kaplan davası karar dava suç örgütü
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