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Baba-oğul 5 gündür kayıptı... Nehirde erkek cesedi bulundu

Baba-oğul 5 gündür kayıptı... Nehirde erkek cesedi bulundu
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde Sakarya Nehri üzerinde erkek cesedi bulundu. Cesedin, 5 gündür oğlu ile birlikte kayıp olarak aranan Recep D.'ye (68) ait olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Geyve Kızılkaya Mahallesi mevkiinde Sakarya Nehri üzerinde hareketsiz şekilde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ve Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleri (OYİT) tarafından şahsın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Cesedin, Recep D.'e (68) ait olduğu ve Geyve İnciksuyu Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlendi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Recep D. ile 29 yaşındaki oğlu Tevfik Can D.'nin 16 Ekim tarihinden beri kayıp oldukları ve haklarında herhangi bir kayıp ihbarı da yapılmadığı öğrenildi. Recep D.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatılırken, baba ve oğlun bir miktar borçlarının da bulunduğu öğrenildi.

İHA

Etiketler sakarya nehri erkek cesedi
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