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Bakan Yerlikaya’nın adına kayıtlı adreste iki yabancı çıktı iddiası için suç duyurusu

Bakan Yerlikaya’nın adına kayıtlı adreste iki yabancı çıktı iddiası için suç duyurusu
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Göç İdaresi Başkanlığı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın adresinde iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu durumun tespit edildiğini ve 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın adresinde iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Göç İdaresi, söz konusu durumun 9 Mayıs'ta tespit edildiğini ve 10 Mayıs'ta 2'si Azerbaycanlı askeri öğrenci olmak üzere 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan İçişleri Bakanımızın adresinde 2 yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı haberleri üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. 9 Mayıs 2024 tarihinde yanlış adres beyanıyla ilgili durum Göç İdaresi Başkanlığımızca tespit edilmiş olup, konuya ilişkin 10 Mayıs 2024 tarihinde Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Mülkiye Müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A.H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur"

e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes aslında "aynı evde kimlerle ikamet ediyorum" sorusuna e-Devlet sistemleri üzerinden yanıt bulabiliyor.

www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan “Sisteme Giriş” butonuna tıklayın.

Belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan “Sisteme Giriş Yap” butonunu kullanın.

Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden 
“Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama” hizmetine giriş yapın. 

Karşınıza çıkan dökümanı PDF olarak indirebilirsiniz. 

 Yerleşim yerinde oturanlar bilgisi sorgulama hizmetiyle kişinin kendisiyle aynı adreste kayıtlı bulunan kişiler konusunda bilgi edinebilmesi, aynı adreste kayıtlı kişilerin birlikte oturma durumunu belgeleyebilmeleri, adreste kayıtlı kişilerin sosyal güvenlik durumu, gelir durumu ve kişi sayısı üzerinden sunulan hizmetlerde kolaylık sağlanması hedeflenmektedir.

e Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilen bu belge, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış resmi nitelikli yerleşim yerinde oturanlar Belgesidir; aynı adreste (hanede) ikamet edenlerin listesi bu şekilde alınabiliyor. PDF formatında belgeyi, dilerseniz indirip resmi kurumlara sunabilirsiniz.

 

Etiketler Ali Yerlikaya ali yerlikaya'nın evi göç idaresi yabancı uyruklu
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