Bariyerlere çarpan TIR alevlere teslim oldu
Konya'nın Kulu ilçesinde bariyerlere çarpan TIR alev aldı. TIR, itfaiyenin müdahalesine rağmen yanarak kullanılamaz hale gelirken, sürücü yara almadan kurtuldu.
Söz konusu kaza Konya- Ankara kara yolunun 168'inci kilometresinde meydana geldi.
Gaziantep'ten Ukrayna'ya kumaş taşıyan Ahmet T. yönetimindeki 27 R .... plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.
Dorsenin devrilmesiyle yakıt deposu alev aldı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Turan, itfaiyeye haber verdi. Akaryakıt istasyonu önünde TIR'ı alevlerin sarması nedeniyle polis, yolu ulaşıma kapattı.
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