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Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan genç yaralandı

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan genç yaralandı
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Şanlıurfa'da otobüs durağında beklerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi, yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Bünyamin S. eve gitmek için durakta otobüs beklerken, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S., çevredekiler tarafından kurtarılarak çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bünyamin S., "Okuldan çıktım ve eve gitmek için durağa geldim. Otobüs beklerken köpekler sürü halinde üzerime geldi, bu sırada yere düştüm ve köpekler beni ısırmaya başladı. Çok korktum. Beni görenlerin yardımıyla köpekler kaçtı" dedi.

DHA

Etiketler şanlıurfa otobüs durak başıboş köpek sokak köpeği
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