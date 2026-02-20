Başından vurulup, ardından da yakılarak öldürülmüştü... Adalet 16 yıl sonra yerini buldu!

Tekirdağ'da da 2010 yılında başından vurulup yakılarak katledilen N.A.'nın katilleri 16 yıl sonra adalet önünde! Tozlu raflardan inen dosyayı titizlikle inceleyen JASAT ekipleri, Edirne Uzunköprü’de gerçekleştirdikleri operasyonla şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Alacak-verecek meselesi mi, yoksa planlı bir infaz mı? Ölen şüpheliler ve tutuklanan isimlerle birlikte işte 16 yıllık karanlık yılın tüm detayları...

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Doğanköy Mahallesi’nde 17 Temmuz 2010 tarihinde meydana gelen ve o dönem Türkiye gündemine oturan vahşi cinayet, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çözüldü.

N.A.’ın başından vurulup ardından cesedinin yakılmasıyla sonuçlanan korkunç olay, 16 yıl aradan sonra "faili meçhul" statüsünden çıkarıldı.

Tozlu Raflar Aralandı, İzler Takip Edildi

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, JASAT ekipleri geçmişteki ifadeleri, teknik verileri ve saha istihbaratını yeniden analiz etti. Yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda, cinayetin "alacak-verecek meselesi" nedeniyle işlendiği iddiası üzerine yoğunlaşıldı.

5 Şüpheli Tespit Edildi, 2’si Hayatını Kaybetti

Jandarma, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 ismi (İ.A., S.A., Y.A., H.İ.A. ve Y.K.) mercek altına aldı. Yapılan kimlik sorgulamalarında, şüphelilerden İ.A. (69) ve S.A. (48)’nın olay tarihinden sonraki yıllarda hayatını kaybettiği belirlendi.

Uzunköprü’de Şafak Operasyonu

Geriye kalan 3 şüpheli için operasyon düğmesine basan ekipler, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde belirledikleri adreslere baskın düzenledi. Operasyonda; Y.A. (44), H.İ.A. (67) ve Y.K. (57) gözaltına alındı.

Karar Çıktı: 2 Tutuklama

Malkara Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden, Y.A. (44) ve Y.K. (57), çıkarıldıkları mahkemece "Kasten Öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.İ.A. (67) hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Bu operasyon, JASAT’ın "hiçbir dosya sonsuza kadar faili meçhul kalmaz" vizyonunu bir kez daha kanıtlarken, N.A.’ın ailesinin 16 yıllık adalet bekleyişi de son bulmuş oldu.

İHA