  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Başından vurulup, ardından da yakılarak öldürülmüştü... Adalet 16 yıl sonra yerini buldu!

Başından vurulup, ardından da yakılarak öldürülmüştü... Adalet 16 yıl sonra yerini buldu!

Güncelleme:

Tekirdağ'da da 2010 yılında başından vurulup yakılarak katledilen N.A.'nın katilleri 16 yıl sonra adalet önünde! Tozlu raflardan inen dosyayı titizlikle inceleyen JASAT ekipleri, Edirne Uzunköprü’de gerçekleştirdikleri operasyonla şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Alacak-verecek meselesi mi, yoksa planlı bir infaz mı? Ölen şüpheliler ve tutuklanan isimlerle birlikte işte 16 yıllık karanlık yılın tüm detayları...

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Doğanköy Mahallesi’nde 17 Temmuz 2010 tarihinde meydana gelen ve o dönem Türkiye gündemine oturan vahşi cinayet, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çözüldü.

N.A.’ın başından vurulup ardından cesedinin yakılmasıyla sonuçlanan korkunç olay, 16 yıl aradan sonra "faili meçhul" statüsünden çıkarıldı.

Tekirdağ'da da 2010 yılında başından vurulup yakılarak katledilen N.A.'nın katilleri 16 yıl sonra adalet önünde! Tozlu raflardan inen dosyayı titizlikle inceleyen JASAT ekipleri, Edirne Uzunköprü’de gerçekleştirdikleri operasyonla şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Alacak-verecek meselesi mi, yoksa planlı bir infaz mı? Ölen şüpheliler ve tutuklanan isimlerle birlikte işte 16 yıllık karanlık yılın tüm detayları...

Tozlu Raflar Aralandı, İzler Takip Edildi

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, JASAT ekipleri geçmişteki ifadeleri, teknik verileri ve saha istihbaratını yeniden analiz etti. Yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda, cinayetin "alacak-verecek meselesi" nedeniyle işlendiği iddiası üzerine yoğunlaşıldı.

Tekirdağ'da da 2010 yılında başından vurulup yakılarak katledilen N.A.'nın katilleri 16 yıl sonra adalet önünde! Tozlu raflardan inen dosyayı titizlikle inceleyen JASAT ekipleri, Edirne Uzunköprü’de gerçekleştirdikleri operasyonla şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Alacak-verecek meselesi mi, yoksa planlı bir infaz mı? Ölen şüpheliler ve tutuklanan isimlerle birlikte işte 16 yıllık karanlık yılın tüm detayları...

5 Şüpheli Tespit Edildi, 2’si Hayatını Kaybetti

Jandarma, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 ismi (İ.A., S.A., Y.A., H.İ.A. ve Y.K.) mercek altına aldı. Yapılan kimlik sorgulamalarında, şüphelilerden İ.A. (69) ve S.A. (48)’nın olay tarihinden sonraki yıllarda hayatını kaybettiği belirlendi.

Tekirdağ'da da 2010 yılında başından vurulup yakılarak katledilen N.A.'nın katilleri 16 yıl sonra adalet önünde! Tozlu raflardan inen dosyayı titizlikle inceleyen JASAT ekipleri, Edirne Uzunköprü’de gerçekleştirdikleri operasyonla şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Alacak-verecek meselesi mi, yoksa planlı bir infaz mı? Ölen şüpheliler ve tutuklanan isimlerle birlikte işte 16 yıllık karanlık yılın tüm detayları...

Uzunköprü’de Şafak Operasyonu

Geriye kalan 3 şüpheli için operasyon düğmesine basan ekipler, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde belirledikleri adreslere baskın düzenledi. Operasyonda; Y.A. (44), H.İ.A. (67) ve Y.K. (57) gözaltına alındı.

Tekirdağ'da da 2010 yılında başından vurulup yakılarak katledilen N.A.'nın katilleri 16 yıl sonra adalet önünde! Tozlu raflardan inen dosyayı titizlikle inceleyen JASAT ekipleri, Edirne Uzunköprü’de gerçekleştirdikleri operasyonla şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Alacak-verecek meselesi mi, yoksa planlı bir infaz mı? Ölen şüpheliler ve tutuklanan isimlerle birlikte işte 16 yıllık karanlık yılın tüm detayları...

Karar Çıktı: 2 Tutuklama

Malkara Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden, Y.A. (44) ve Y.K. (57), çıkarıldıkları mahkemece "Kasten Öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.İ.A. (67) hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Bu operasyon, JASAT’ın "hiçbir dosya sonsuza kadar faili meçhul kalmaz" vizyonunu bir kez daha kanıtlarken, N.A.’ın ailesinin 16 yıllık adalet bekleyişi de son bulmuş oldu.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın!
Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın!
Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor!
Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor!
Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar
Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar
Orucu neden hurmayla açmalıyız? İşte hurmanın mucizevi faydaları
Orucu neden hurmayla açmalıyız? İşte hurmanın mucizevi faydaları
Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu
Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu
Adıyaman'da yağışlara dayanamayan 2 katlı bina çöktü
Adıyaman'da yağışlara dayanamayan 2 katlı bina çöktü
AKOM'dan İstanbul için şaşırtan uyarı: Bir günde mevsim değişecek!
AKOM'dan İstanbul için şaşırtan uyarı: Bir günde mevsim değişecek!
Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar!
Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbullular dikkat: Hafta sonu birçok ilçede elektrik kesintisi var İstanbullular dikkat: Hafta sonu birçok ilçede elektrik kesintisi var CHP'li bir belediyeye daha rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var CHP'li bir belediyeye daha rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Şaşkına çeviren define kuyusu: Evinin bahçesine 40 metrelik havalandırmalı define kuyusu kazdı! Şaşkına çeviren define kuyusu: Evinin bahçesine 40 metrelik havalandırmalı define kuyusu kazdı! Altın Fiyatlarında İran Alarmı! Prof. Dr. Sefer Şener kritik eşiği açıkladı Altın Fiyatlarında İran Alarmı! Prof. Dr. Sefer Şener kritik eşiği açıkladı İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: ''Posta kutusuyla teslim alıyordum, pişmanım'' İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: ''Posta kutusuyla teslim alıyordum, pişmanım'' Nevşehir’de ezber bozan karar: Bu köyde evde iftar yapmak da yemek pişirmek de yasakladı! Nevşehir’de ezber bozan karar: Bu köyde evde iftar yapmak da yemek pişirmek de yasakladı! Adalet ve İçişleri Bakan Yardımcıları ile birlikte 5 ilin Valisi de değişti! Adalet ve İçişleri Bakan Yardımcıları ile birlikte 5 ilin Valisi de değişti! Set aşkında yolun sonu mu? Genç çiftten hayranlarını üzen haber bu paylaşımla geldi Set aşkında yolun sonu mu? Genç çiftten hayranlarını üzen haber bu paylaşımla geldi Hatay'da korkutan teşif: Radon gazı 5 kat arttı! Deprem habercisi mi yoksa sağlık tehdidi mi? Hatay'da korkutan teşif: Radon gazı 5 kat arttı! Deprem habercisi mi yoksa sağlık tehdidi mi? Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar! Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar!
Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor! Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor! SGK'dan emeklilik iptalleri için düğmeye bastı: Sizin de emekliliğiniz yanabilir! SGK'dan emeklilik iptalleri için düğmeye bastı: Sizin de emekliliğiniz yanabilir! Fenerbahçe, Nottingham Forest'e 3-0 yenilerek Avrupa Ligi'nde turu zora soktu Fenerbahçe, Nottingham Forest'e 3-0 yenilerek Avrupa Ligi'nde turu zora soktu Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın! Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın! Adem Kılıçcı'dan yasaklı madde itirafı: ''Kardeşimin acısıyla bir defaya mahsus kullandım" Adem Kılıçcı'dan yasaklı madde itirafı: ''Kardeşimin acısıyla bir defaya mahsus kullandım" Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe’ye: ''Avrupa’dan Kaçamazsınız!'' Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe’ye: ''Avrupa’dan Kaçamazsınız!'' Usta sanatçıdan kötü haber: ''Figüran Osman'' beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda! Usta sanatçıdan kötü haber: ''Figüran Osman'' beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda! Tatlıcıda mide bulandıran görüntü: Ayaklarıyla çiğneyip vatandaşa yediriyorlardı! Tatlıcıda mide bulandıran görüntü: Ayaklarıyla çiğneyip vatandaşa yediriyorlardı! Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu