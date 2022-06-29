Batman'da korku dolu anlar: Önce sevgilisini sonra kendini vurdu

Batman'da gündüz vakti yaşanan korkunç olayda bir kişi kız arkadaşı K.S.'ye (25) tabancayla ateş ettikten sonra kendini vurdu.

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Pazaryeri Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'ndaki apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre Ş.D.A., kız arkadaşı K.S. ile tartıştı. Ş.D.A., tartışma sonrası kaçmaya çalışan K.S.'ye tabancayla ateş etti. K.S., kanlar içinde yere yığıldı.

KENDİ BAŞINA DOĞRULTUP ATEŞ ETTİ

Bu sırada Ş.D.A., elindeki tabancayı kendi başına doğrultarak ateşledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası K.S. ve Ş.D.A., ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan K.S. ile Ş.D.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)