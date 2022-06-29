  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Batman'da korku dolu anlar: Önce sevgilisini sonra kendini vurdu

Batman'da korku dolu anlar: Önce sevgilisini sonra kendini vurdu

Batman'da korku dolu anlar: Önce sevgilisini sonra kendini vurdu

Batman'da gündüz vakti yaşanan korkunç olayda bir kişi kız arkadaşı K.S.'ye (25) tabancayla ateş ettikten sonra kendini vurdu.

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Pazaryeri Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'ndaki apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre Ş.D.A., kız arkadaşı K.S. ile tartıştı. Ş.D.A., tartışma sonrası kaçmaya çalışan K.S.'ye tabancayla ateş etti. K.S., kanlar içinde yere yığıldı.

KENDİ BAŞINA DOĞRULTUP ATEŞ ETTİ
Bu sırada Ş.D.A., elindeki tabancayı kendi başına doğrultarak ateşledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası K.S. ve Ş.D.A., ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan K.S. ile Ş.D.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Etiketler batman korkunç olay eski sevgili
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zam bekleyen emekliler 500 TL'sinden oldu, birileri yine affı kaptı!
3 ay sonra açılacaktı... Sel felaketinde yıkıldı!
Fuhuş operasyonunda iğrenç ayrıntı
Sedat Peker ile Nedim Şener arasında ''pislik'' gerilimi
AK Partili belediye başkanını yasak aşk yaktı: ''İstifamı vereceğim''
Dünyanın en güzel trans kadını yarışmasının birincisi belli oldu
Beklenen ''indirimcik'' geldi, ikincisi yolda... İşte yeni fiyatlar
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu
Binlerce banka hesabına el konuldu, 39 şirkete kayyum atandı
NATO Zirvesi'ne damga vuran kareler: Erdoğan ve Biden sohbet etti