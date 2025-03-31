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  4. Bayramın 24 saatlik acı bilançosu açıklandı

Bayramın 24 saatlik acı bilançosu açıklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 499 kişinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı tatilinin 2'nci günü (Pazar) 709 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1280 vatandaşımız ise yaralandı. 14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 2 gününde (Cumartesi ve Pazar) maalesef 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 bin 499 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

'420 BİN 737 ARAÇ DENETLENDİ'

Ayrıca emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü kaydeden Yerlikaya, "Bayram tatilinin 2'nci günü 30 Mart 2025 Pazar günü trafik ekiplerimizce; 420 bin 737 araç denetlendi, 22 bin 310 araca hız ve radar işlemi, 18 bin 49 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu. (DHA)

 

 

DHA

Etiketler Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı trafik kazası bayram trafiği bayram kazaları
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