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  4. 02 Aralık 2019 14:30

Bebeğinin cenazesini battaniyeye sarıp götürdü

Antalya'da, gecekonduda yaşayan Suriyeli ailenin 11 aylık kızı Hatun İsmail, yatağında ölü bulundu. Acılı baba, otopsinin ardından teslim aldığı kızının cenazesini battaniyeye sarıp, götürdü.

Bebeğinin cenazesini battaniyeye sarıp götürdü
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Olay, dün akşam, Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'ndeki gecekonduda meydana geldi. Finike'den çalışmak için kent merkezine gelen Suriyeli ailenin 2 çocuğundan 11 aylık Hatun İsmail, uyandırmak için yanına gelen babası Muhammet İsmail tarafından ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine gecekonduya gelen sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından minik kızın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Muhammet İsmail, bugün kızının cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gitti. Acılı baba, otopsi işlemleri tamamlanan minik kızının cenazesini kucaklayıp, elindeki battaniye sararak, Finike'ye götürdü.

Ailenin, cumartesi günü ateşi yükselen Hatun İsmail'i hastaneye götürdüğü, buradaki müdahalenin ardından tekrar kaldıkları gecekonduya getirdiği öğrenildi. Minik Hatun İsmail'in Finike'de toprağa verileceği öğrenildi.

DHA

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