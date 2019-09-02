''Beni öldürmeye geliyorlar'' ihbarıyla yakalanmışlardı

Mersin'in Mut ilçesinde oturan N.A., dün saat 01.00 sıralarında, polisi arayıp, İzmir'de oturan boşandığı eşi M.A.'nın, kendisini öldürmek için ilçeye geleceğini söyledi.

İhbar üzerine, polis ekipleri yol üzerindeki Karaman polisine durumu bildirdi. Kent merkezi girişindeki uygulama noktasında önlem alan polis, dün saat 08.00 sıralarında yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı. Yolcular arasında bulunan M.A., gözaltına alındı.

M.A.'nın yapılan üst aramasında, 9 milimetre çapında tabanca, bu silaha ait 14 mermi, 28 santimetre uzunluğunda bıçak, 10 plastik kelepçe, 1'er metre olarak kesilmiş, uçları düğümlü 5 kendir ip ve koli bandı ele geçirildi.

'KURBAN KESİP PAKETLEYECEKTİM, TABANCA DA EMANET'

Gözaltına alınan M.A., sorgulanmak üzere emniyete getirildi. M.A.'nın sorgusunda, 18 aydır ayrı yaşadığı, 4 ay önce boşandığı N.A.'yı öldürme gibi bir planının olmadığını söylediği öğrenildi. M.A.'nın ifadesinde, "İzmir'de yaşadığım için Kurban Bayramı'nda memleketime gidememiştim ve kurban kesememiştim. Memleketime gidiyordum. Gidince kurbanlık keçi alıp onu kesecektim. Akrabalarımı ziyaret ettikten sonra da geri dönecektim. Koli bandı ve ipi de etleri çuvalla ve koliyle götüreceğim için paketleme yaparken kullanacaktım. Tabancayı ise daha önce bir arkadaşımdan emanet olarak aldığım için yanımda bulunuyordu" dediği belirtildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

'TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇU VAR

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Akerke Abdykalykova Onat, suçun 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' olduğunu belirtti. M.A.'nın üzerinde çıkan tabanca, bıçak, plastik kelepçe, ip ve koli bandının da bunun bir göstergesi olduğunu ifade eden Onat, şunları söyledi:

''Aslın sadece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan değil. Planlandığı için 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçu söz konusudur. Şahsın üzerinde çıkan öldürücü; bıçak ve silah gibi malzemelerin bulunması da aslında olayın planlandığını gösterir.''

Onat, M.A.'nın üzerinde bulunan malzemelerle 'kurbanlık keçi keseceği' yönündeki savunmasının da suçtan kurtulmaya yönelik bir savunma olarak değerlendirdi. Onat, '' Artık her kadın cinayetinde tipik savunmalarla karşılaşıyoruz. Burada da aynı durum söz konusudur. Tabancayı sadece bir arkadaşından ödünç alması veya diğer malzemelere yönelik savunması, bir suçtan kurtulmaya yönelik savunmadır. Cumhuriyet Savcılığı'nın araştırmasıyla her şey ortaya çıkacaktır'' dedi.

Onat, kadın cinayetlerinin son dönemlerde gündeme gelmesi sayesinde bir kadının hayatını kurtarıldığını belirterek, 'Sadece polisin bir ihbarı değerlendirmesi ve gidip olay üzerine araştırma yapması üzerine gerçekler ortaya çıkıyor. Bu anlamda kadın cinayetlerinin önlenebileceği göz önüne çıktı. Zaten bu kadar gündemde olması nedeniyle de önlenebildiği kanaatindeyiz. Çünkü bugüne kadar böyle cinayetlerin önlenebileceği birçok vakada, biz ne yazık ki önlenmediğini gördük. O polis memurumuzun bunu ciddiyeti alıp gidip araştırması, tamamen gündemin baskısından kaynaklanıyor. Eğer o kadın kardeşimizin bir şekilde ölümü önlenmeseydi, o zaman olayın ne kadar ses getireceği biliniyordu. Medya ve hukukun ne kadar olayın üzerine düşeceği biliniyordu. Bu nedenle arakası arandı ve bir kadın daha hayatta kalabildi'' diye konuştu.

Onat, ''Toplum olarak, hukukçular olarak, medya olarak yapılacak her adım, kadın cinayetlerini önlemeye yönelik adım olacak. En azından olumlu sonuç alınamazsa bile, ne yaparsak olumlu sonuç alabiliriz diye doğru yola gitmek için teşvik olacaktır'' dedi.