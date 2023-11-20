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Bingöl’de 2 ayrı otobüs kazası: 22 yaralı

Bingöl’de 2 ayrı otobüs kazası: 22 yaralı
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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde farklı mevkilerde meydana gelen 2 otobüs kazasında toplamda 22 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre ilk kaza, Karlıova-Erzurum kara yolunun Boncukgöze Köyü mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. İkinci otobüs kazası ise Karlıova-Erzurum kara yolunun Dörtyol Köyü mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilmeyen bir başka yolcu otobüsü de kontrolden çıkarak yan yattı. Kazaların ardından haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ayrı kazada yaralanan toplamda 22 kişi, tedavi edilmek üzere Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazalara ilişkin açıklama yapan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ise, “Gece meydana gelen otobüs kazalarında hastanelere sevk edilen yolcularımızdan 22 yaralımız yatırılarak tedavi altına alınmış olup tedavileri devam etmektedir” dedi.

İHA

Etiketler yolcu otobüsü kaza fırtına bingöl yaralılar yaralı
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