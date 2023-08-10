  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bingöl'de orman yangını

Bingöl'de orman yangını

Bingöl'de orman yangını
Güncelleme:

Bingöl'de Kılçadır köyündeki ormanda çıkan yangın yarım saat süren müdahale sonunda söndürüldü.

Bingöl'de merkeze bağlı Kılçadır köyündeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı.

İhbarla olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Etiketler bingöl orman yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Atatürk için skandal çağrı
Yerel seçimlere 7 ay kala ilk seçim anketi sonuçları geldi
Memur zammında taban ücret teklifi belli oldu
O dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de bir sitenin bahçesinde bulundu
Esad'tan Erdoğan için skandal ifadeler
Murat Ülker'i gözaltına aldırdılar !
İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası! Cadde ringe döndü!
Bu otomobil Türkiye'de her 40 saniyede 1 tane satılarak tükendi
Definecilerin altın kazası korkunç bir sonla bitti
İstanbul'da günlük kiralık evde korkunç cinayet