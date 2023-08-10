Bingöl'de orman yangını
Bingöl'de Kılçadır köyündeki ormanda çıkan yangın yarım saat süren müdahale sonunda söndürüldü.
Bingöl'de merkeze bağlı Kılçadır köyündeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı.
İhbarla olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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