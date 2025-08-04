Bir aile faciası daha: Cinnet getiren baba, eşini ve oğlunu öldürdü

Edirne'de bir kişi, eşini ve oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 3043'üncü Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Muhasebecilik yapan Ö.A. (41) ile çağrı merkezinde çalışan eşi D.A. (38) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Ö.A. önce eşini, ardından da oğulları D.K.'yi (9) boğdu. Ö.A., daha sonra bıçakla intihara kalkıştı.

Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren ekipler, anne ve oğlunun cesetleriyle karşılaştı. Ağır yaralanan Ö.A., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

İHA/DHA